Governo da Nicarágua destitui chefe da escolta de Ortega por 'insubordinação'

Acuña é o oficial em serviço ativo mais importante a ser destituído pelo governo de Ortega, alvo de sanções da comunidade internacional por sua conduta autoritária.

"Se este é um fato que foi amplamente conhecido, quantos mais não são de conhecimento público?", indagou à AFP um membro do Grupo de Reflexão de Ex-prisioneiros Políticos nicaraguenses na Costa Rica, que pediu para não ser identificado.

Em maio, as autoridades nicaraguenses instalaram uma unidade médica na casa do general aposentado Humberto Ortega, irmão do presidente Daniel Ortega e crítico do governo. A medida foi interpretada como prisão domiciliar por meios opositores.