Di María renova com o Benfica até 2025

Depois de ter anunciado que desistiu de encerrar a carreira em sua cidade natal na Argentina devido às ameaças sofridas por sua família, o atacante Ángel Di María renovou contrato com o Benfica até 2025, anunciou o clube português nesta quarta-feira (7).

"Estou feliz por permanecer no Benfica por mais um ano" para "seguir ganhando títulos", declarou o jogador de 36 anos em nota publicada no site do time de Lisboa.

Com a renovação, Di María vai para sua quinta temporada pelo Benfica, somando com sua primeira passagem pelo clube, entre 2007 e 2010, antes de retornar em 2023.