Ucrânia recebe primeiro lote de caças F-16

Presidente ucraniano saudou a "nova fase de desenvolvimento da Força Aérea ucraniana", mas salientou que mais caças são necessários para "fechar o céu ucraniano" contra ataques russos.A Ucrânia recebeu seu primeiro lote dos tão aguardados caças F-16 de fabricação americana, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelenski no domingo (04/08). Em vídeo distribuído através da rede X, ele anunciou "uma nova fase de desenvolvimento da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia - de aviação de combate ocidental". "Muitas vezes ouvimos a palavra "impossível" em resposta, mas tornamos possível o que era nossa ambição, nossa necessidade de defesa, e agora - é uma realidade em nosso céu. F-16s na Ucrânia. Nós fizemos isso acontecer", disse Zelenski, enquanto alguns aviões de combate sobrevoavam no céu. "Estou orgulhoso de todos os nossos homens que estão dominando essas aeronaves e já começaram a usá-las para o nosso país", disse ele no vídeo divulgado no domingo. A data tem sido celebrada como o Dia da Força Aérea ucraniana. Zelenski falava em frente ao que pareciam ser dois F-16 de cor cinza, parcialmente cobertos, com a marca do tridente ucraniano visível, em um local que os repórteres foram solicitados a não divulgar por motivos de segurança. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem implorado a seus parceiros ocidentais pela aeronave - há muito tempo no topo da extensa lista de equipamentos militares que Kiev buscava. A força aérea ucraniana há muito tempo conta com uma frota de jatos MIG-29 e Sukhoi da era soviética, que vêm sofrendo cada vez mais pressão após mais de dois anos de missões de combate. Quantidade de caças não especificada O presidente ucraniano não especificou quantos caças foram entregues, nem que funções eles irão desempenhar durante a guerra, mas tratou de rapidamente sublinhar que um maior número deles é necessário para "fechar o céu ucraniano" e combater as forças russas. "Até o momento, o número de F-16s disponíveis na Ucrânia e o número de pilotos já treinados não são suficientes", disse ele. Jornalistas da AFP presentes no evento afirmam ter visto pelo menos dois F-16 no local. Relatos da imprensa ocidental, no entanto, indicaram recentemente que dez caças F-16 foram entregues à Ucrânia até o momento. Zelenski também não informou de que país partiu este primeiro lote de caças, mas relatos da imprensa americana afirmam que as armas e os equipamentos para os jatos virão dos Estados Unidos. Holanda, Dinamarca, Noruega e Bélgica, juntas, prometeram à Ucrânia mais de 60 caças fabricados nos EUA e assumiram o treinamento dos pilotos ucranianos. A quantidade, porém, ainda está bastante aquém dos cerca de 130 F-16s que Zelensky disse precisar durante uma entrevista em maio para garantir a paridade com o poder aéreo russo. "A boa notícia é que estamos esperando mais F-16s", garantiu ele no domingo. Impacto no desdobramento da guerra ainda é incerto O anúncio foi bem recebido por muitos, já que as forças de Kiev estão lutando para conter os avanços das tropas russas. De acordo com especialistas militares ucranianos, é improvável, porém, que os F-16s sejam usados em combate aéreo direto com aeronaves russas na linha de frente, pois a Rússia construiu uma densa rede de defesa aérea. Além disso, recentes ataques aos aeródromos ucranianos também levantaram dúvidas sobre a capacidade de Kiev de proteger os aviões multimilionários dos ataques russos. No início de julho, por exemplo, a Rússia alegou ter destruído cinco jatos militares durante uma barragem em uma base aérea no centro da Ucrânia. Após o bombardeio, correspondentes militares ucranianos criticaram a cúpula da força aérea, dizendo que os aviões no campo de pouso estavam estacionados ao ar livre sem proteção suficiente. Na semana passada, a Rússia já havia alertado que qualquer F-16 entregue à Ucrânia seria abatido, minimizando seu impacto no campo de batalha. ip (afp, dpa, lusa)