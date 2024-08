Tim Walz, professor, governador e pró-aborto: o novo escudeiro de Kamala Harris

Pouco conhecido fora do seu estado, este homem de sessenta anos tem se destacado nas últimas semanas pelas repetidas críticas ao ex-presidente (2017-2021) e candidato republicano Donald Trump e ao seu entorno, o qual descreve como "caras estranhos".

Tim Walz foi escolhido, nesta terça-feira (6), pela candidata democrata Kamala Harris para acompanhá-la na corrida à Casa Branca em novembro, designação que confirma a carreira atípica deste ex-professor, que se tornou governador do estado de Minnesota.

Este homem natural do estado de Nebraska (centro) está no mundo do ensino há muitos anos, principalmente como professor de geografia e treinador de futebol americano. Também deu aulas durante alguns meses na China, logo após os famosos protestos dissidentes na Praça Tiananmen, em Pequim, na primavera de 1989.

"O fato de poder estar em uma escola de ensino médio chinesa naquele momento crucial foi realmente essencial", confessou anos depois perante uma comissão do Congresso dos EUA, onde serviu durante 12 anos.

Quando circularam os primeiros rumores sobre a sua designação como parceiro eleitoral de Harris, alguns internautas questionaram se ambos tinham realmente a mesma idade.