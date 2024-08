Presidente da Bolívia propõe referendo para definir se reeleição é 'contínua'

O presidente boliviano, Luis Arce, propôs, nesta terça-feira (6), um referendo para definir a reeleição presidencial como “contínua ou descontínua” na Bolívia, em um momento de confronto com o ex-governante e líder indígena Evo Morales, que aspira a um novo mandato em 2025.

“Proponho a convocação de um referendo na data das eleições judiciais (sobre) a reeleição contínua ou descontínua do presidente e vice-presidente do Estado Plurinacional da Bolívia", disse Arce em discurso à nação para celebrar a fundação do país, com o objetivo de que "os atores políticos não voltem a afetar a estabilidade e a economia das famílias bolivianas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Constituição da Bolívia estabelece que o mandato presidencial é de cinco anos, com possibilidade de reeleição contínua. O governo Arce aponta que esse artigo inabilita Morales, que governou por três mandatos consecutivos, de 2006 a 2019, até sua renúncia, que ocorreu em meio à revolta popular que o acusou de promover uma fraude para governar pela quarta vez.