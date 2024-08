Paris-2024 mantém meta de reduzir pela metade o uso de plásticos em relação a Londres-2012

Em um comunicado de imprensa da última sexta-feira, a Coca-Cola indicou que tinha que se adaptar a cada local e encontrar "as melhores condições de segurança e qualidade de alimentos", tendo em conta as limitações técnicas e logísticas, como o fornecimento de água e eletricidade, e o espaço de armazenamento.

"De acordo com as nossas estimativas do que será servido (...) acreditamos que conseguiremos essa redução de 50% no plástico descartável", disse Grenon, especificando que as garrafas colocadas em copos não são levadas em conta para esse objetivo.

