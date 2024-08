Panamá planeja convocar cúpula regional sobre Venezuela

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse nesta terça-feira (6) que planeja convocar uma cúpula regional para decidir em consenso "ações" em favor da democracia na Venezuela, após a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

Mulino deseja que participem dessa conferência os 17 países que na quinta-feira votaram por um projeto de resolução no Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), que não foi aprovado, mas exigia que Maduro publicasse as atas das eleições.

"Solicitei ao Chanceler [Javier] Martínez Acha que converse com seus homólogos da região sobre a possibilidade de organizar uma reunião de Presidentes (17) no Panamá para abordar o tema da Venezuela e ensaiar mais ações que apoiem a democracia e a vontade popular do país irmão", escreveu Mulino no X.