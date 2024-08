Operação internacional prende 17 pessoas na Costa Rica por tráfico de migrantes

Dezessete pessoas foram presas na Costa Rica nesta terça-feira (6) durante uma operação internacional contra um grupo criminoso que realizava o tráfico de migrantes, informou a Polícia.

As pessoas detidas coordenavam a transferência de migrantes do Equador para os Estados Unidos por via terrestre, marítima e aérea, juntamente com outros membros da organização nos diferentes países de trânsito, segundo as autoridades costarriquenhas.

"Dezessete detenções resultaram da operação que a Polícia Profissional de Migração realizou esta manhã com 18 frentes em diferentes pontos do país, desmantelando uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de migrantes", declarou a instituição em comunicado.