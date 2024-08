Nos EUA, furacão Debby leva cocaína avaliada em US$ 1 milhão para praia na Flórida

O furacão Debby levou mais do que ventos fortes e tempestades para a Flórida, nos Estados Unidos. Pacotes de cocaína que, somados, foram avaliados em cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,72 milhões) também chegaram à costa do país, disseram autoridades locais, marcando o caso mais recente de uma série de descobertas de drogas ao longo da costa da Flórida. As informações são da CBS News.

O fenômeno climático, que atingiu o Estado inicialmente como um furacão de categoria 1, até ser rebaixado para uma tempestade tropical, levou as drogas para a costa de Florida Keys - arquipélago de ilhas tropicais do Estado -, afirmou o chefe interino da patrulha de fronteira dos EUA, Samuel Briggs, nas redes sociais.

"O furacão Debby despejou 25 pacotes de cocaína em uma praia da Florida Keys", escreveu o agente, que também compartilhou duas imagens dos pacotes.