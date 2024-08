Militares tomam o poder em Bangladesh e se reúnem com líderes estudantis

O comandante do Exército de Bangladesh se reunirá nesta terça-feira (6) com os líderes estudantis das manifestações, um dia após os militares assumirem o controle do país depois dos protestos que forçaram a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina.

Centenas de pessoas morreram quando as forças de segurança conter as manifestações das últimas semanas, que cresceram a tal ponto que Hasina, 76 anos, fugiu de Bangladesh na segunda-feira, depois de passar 15 anos no poder.

O comandante do Exército, general Waker-Uz-Zaman, anunciou a formação em breve de um governo provisório, prometendo reparar "todas as injustiças" e suspender o toque de recolher no país.