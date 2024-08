Mais de 10% das mulheres foram estupradas em campos de deslocados na RDC

Mais de uma em cada dez mulheres relataram que foram estupradas em campos de deslocados de Goma, leste da República Democrática do Congo, segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

A região do leste do Congo, especialmente a província do Kivu do Norte, sofre há 30 anos com uma violência crônica que atingiu um pico nos últimos dois anos e meio com o ressurgimento da rebelião do M23, que assumiu o controle de amplas extensões de território e cerca a cidade de Goma, capital da província.

Centenas de milhares de deslocados estão em campos lotados e improvisados nos arredores desta cidade de mais de um milhão de habitantes.