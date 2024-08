Líder de grupo que exige o retorno de soldados ucranianos suspende sua luta

As associações de mulheres ou de familiares de soldados mobilizados na Ucrânia eram as únicas que continuavam organizando protestos na Rússia, onde a repressão crescente silenciou as vozes críticas.

No início de maio, autoridades classificaram a ativista como "agente estrangeira", um rótulo com conotações graves e que implica obrigações administrativas rigorosas.

Até o início do ano, as esposas dos soldados realizavam manifestações quase todas as semanas no Túmulo do Soldado Desconhecido, perto do Kremlin. Mas os protestos se tornaram cada vez mais raros após uma série de prisões, sobretudo de jornalistas, durante o segundo ano da ofensiva russa na Ucrânia.

Desde o início da conflito, em fevereiro de 2022, vozes dissidentes na Rússia foram empurradas ao exílio, punidas ou presas.

Moscou mobilizou 300.000 reservistas no outono de 2022 para reabastecer o efetivo de seu Exército.