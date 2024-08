Judeus ultraortodoxos contrários ao serviço militar invadem base em Israel

Judeus ultraortodoxos opostos ao serviço militar obrigatório em Israel invadiram nesta terça-feira (6) uma base perto de Tel Aviv, informou o Exército.

"Dezenas de manifestantes tentaram invadir a base de Tel Hashomer durante as manifestações que ocorreram do lado de fora" do complexo, sede da unidade de recrutamento do Exército israelense, afirmou um comunicado.

Alguns manifestantes, membros de grupos radicais dentro do judaísmo ultraortodoxo, conseguiram entrar na base, segundo a mesma fonte.