Irã executa homem por assassinato de membro da Guarda Revolucionária durante protestos de 2022

O Irã executou um homem nesta terça-feira (6) depois que os tribunais o condenaram pelo assassinato de um oficial da Guarda Revolucionária durante os protestos a nível nacional em 2022, informou o Poder Judiciário.

"Gholamreza Rasaei foi executado esta manhã (terça) na prisão de Kermanshah", no oeste do Irã, por "assassinar a punhaladas um coronel da Guarda Revolucionária durante os protestos ilegais em novembro de 2022", reportou o site Mizan Online do Poder Judiciário.

Os protestos de 2022 começaram por causa da morte na prisão de Mahsa Amini, de 22 anos, que foi presa por uma suposta infração do estrito código de vestimenta para mulheres no Irã.