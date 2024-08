Homenagem às vítimas de Munique, drama para Israel e para o olimpismo

Os "Jogos da Felicidade", que deveriam fazer as pessoas esquecerem os de Berlim em 1936 sob o regime nazista, apagaram qualquer símbolo de militarismo e garantiram que o pessoal de segurança presente estivesse desarmado. A intervenção da polícia alemã na pista de decolagem do aeroporto de Fürstenfeldbruck se transformou em um fiasco, sob os olhares do mundo inteiro.

Esse trágico episódio "mudou a maneira de abordar os eventos esportivos do ponto de vista da segurança, e isso também mudou a maneira de abordar a questão do terrorismo e o próprio significado do terrorismo", analisa Mathieu Zagrodzki, pesquisador associado do Centro de Pesquisa Sociológica sobre Direito e Instituições Penais (CESDIP).

"Entre Munique-1972 e Montreal-1976, os custos de segurança aumentaram 50 vezes, mesmo sabendo que estávamos partindo de um ponto muito baixo porque Munique havia organizado voluntariamente Jogos muito abertos com restrições de segurança relativamente fracas", diz ele.

Após o desastre de Munique, além do reforço da segurança nos aeroportos, foram repensadas as formas de intervenção das agências de aplicação da lei e foram criadas unidades especiais em diferentes países.