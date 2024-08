Hezbollah lança ataques de drones e foguetes contra Israel

Em um comunicado, os militares israelenses disseram que as sirenes soaram nos arredores de Acre, mas que se tratou de um alarme falso. A Força Aérea israelense atingiu duas instalações do Hezbollah no Sul do Líbano.

Os temores de que o conflito no Oriente Médio escale para uma guerra total aumentaram, após as promessas do Hezbollah de vingar a morte do comandante Fuad Shukr e do Irã de responder ao assassinato em Teerã, na semana passada, do líder do grupo militante palestino Hamas.

Uma fonte do Hezbollah disse à Reuters que "a resposta ao assassinato do comandante Fuad Shukr ainda não chegou".

Mais cedo na terça-feira, quatro pessoas foram mortas em um ataque a uma casa na cidade libanesa de Mayfadoun, quase 30 quilômetros ao norte da fronteira, disseram médicos e uma fonte de segurança.