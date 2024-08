Hamas nomeia Yahya Sinwar como líder político para substituir Haniyeh

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, nesta terça-feira (6), a nomeação de Yahya Sinwar, chefe da organização na Faixa de Gaza, como seu novo líder político, uma semana após o assassinato do líder Ismail Haniyeh no Irã, após quase 10 meses de guerra com Israel.

"O Movimento de Resistência Islâmica Hamas anuncia a nomeação do líder Yahya Sinwar como líder do comitê político", disse a organização em um comunicado.

Minutos após o anúncio, foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel, uma ação reivindicada pelo braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al Qassam.