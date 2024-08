Gabby Thomas conquista ouro para os EUA nos 200m feminino em Paris-2024

Confirmando as previsões, a americana Gabby Thomas se sagrou a nova campeã olímpica dos 200 metros rasos, nesta terça-feira (6), em Paris-2024, evitando uma 'dobradinha' da atleta de Santa Lúcia Julien Alfred nas provas de velocidade.

Thomas já entrou em posição favorável na saída da curva e impôs sua aceleração na reta final para cruzar a linha de chegada em 21 segundos e 83 centésimos, com Alfred em segundo com 22s08 e Brittany Brown também levando o bronze com 22s20.

A americana salva assim a honra do sprint feminino do seu país, após a derrota da compatriota Sha'Carri Richardson nos 100 metros rasos, nos quais ficou com a prata, atrás de Julien Alfred, que surpreendeu o mundo ao se sagrar campeã naquele dia.