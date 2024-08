Força aérea israelense sobrevoa Beirute a baixa altitude e rompe a barreira do som, segundo jornalistas da AFP

A força aérea israelense sobrevoou Beirute a baixa altitude nesta terça-feira (6) e rompeu a barreira do som, o que provocou momentos de pânico na capital do Líbano pouco antes do discurso do chefe do movimento libanês Hezbollah, reportaram jornalistas da AFP.

"A força aérea israelense rompeu em duas ocasiões a barreira do som sobre a capital e várias regiões", indicou, por sua vez, a agência local de informação ANI.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

bur-lar/pc-sag/mb/dd/aa