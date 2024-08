Ex-companheira de ex-presidente argentino Fernández o denuncia por violência de gênero

A denúncia surgiu a partir do vazamento para a imprensa de mensagens entre Yáñez e a secretária particular de Fernández, María Cantero, nas quais a ex-primeira-dama teria relatado agressões sofridas do então presidente, inclusive com fotografias.

As mensagens foram descobertas, explicou Fioribello, no contexto de outro caso que também está sendo conduzido por Ercolini, que investiga supostos atos de corrupção cometidos durante a gestão de Fernández, para o qual o celular de Cantero, do qual teriam saído as mensagens, foi periciado.

Fioribello também afirmou que Ercolini se reuniu virtualmente com Yáñez em julho para informá-la sobre as mensagens que havia encontrado, mas a ex-primeira-dama decidiu não fazer nenhuma denúncia naquele momento.