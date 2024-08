Chefe do Hezbollah diz que seu movimento e o Irã serão 'obrigados a tomar represálias' contra Israel

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hasan Nasrallah, afirmou que o seu grupo e o Irã serão "obrigados a tomar represálias" contra Israel "sem importar as consequências" após os assassinatos na semana passada do chefe político do Hamas e do comando militar de sua organização.

Em um discurso televisionado, Nasrallah afirmou que o Hezbollah agirá sozinho ou no marco de uma "resposta coordenada" de todo o chamado eixo de resistência, que inclui movimentos pró-Irã no Oriente Médio.

