'Casas nas Nações' nos Jogos Olímpicos, vitrines para atrair turistas e parceiros comerciais

A Casa da Suíça está localizada na embaixada de seu país, uma palacete do século XVIII situado a poucos passos do Palácio dos Inválidos, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris.

"Desde 2004, as casas sempre têm sido plataformas de comunicação da Suíça no país anfitrião dos Jogos", explica à AFP Alexandre Edelmann, embaixador e diretor da Presença Suíça.

Dançar, experimentar comidas locais, receber os atletas: as Casas das Nações em Paris buscam atrair turistas e fortalecer parcerias comerciais através dos Jogos Olímpicos.

Foram investidos 4 milhões de francos suíços (cerca de 4 milhões de euros ou 25,2 milhões de reais na cotação atual) na Casa da Suíça, dois terços financiados pelo Governo do país e um terço por parceiros como as marcas de relógios Omega e Swatch, entre outras.

Segundo Edelmann, foi "construída e programada" para mostrar a Suíça aos franceses, com o objetivo de "desenvolver ainda mais o turismo francês" na Suíça. Dos visitantes, 50% são franceses, 30% suíços e 20% de outras partes do mundo.

Tal como na Suíça, a entrada na Casa Brasil é gratuita, ao contrário da Casa dos Estados Unidos (que custa mais de 300 euros ou 1.895 reais) ou do Clube França (5 euros ou 32 reais), mas os ingressos devem ser reservados com antecedência.

Em La Villette, ao norte de Paris, onde está instalada a "Vila das Nações", com 14 países, a Casa Brasil, que pode receber 4.000 visitantes por dia, está lotada até o final dos Jogos.

Após os Jogos do Rio-2016, "houve um aumento bastante significativo das buscas pela Suíça no Google no Brasil", de cerca de +50%, +60%, e as companhias aéreas que fazem a ponte entre os dois países "têm sentido um aumento no vendas", afirmou Edelmann.

- "Mais do que uma praia, somos um país"

Ao lado do filho Louka, de 15 anos, Cécile Jobin, de 46, se diverte na quadra de vôlei de praia montada na casa da torcida brasileira.

Incentivar as pessoas a visitarem o país é o objetivo da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, que junto com outros parceiros, como a cidade de São Paulo, investiu 18 milhões de reais na Casa Brasil, em um espaço de 5.000 m² em La Villette.

"Estamos mostrando o Brasil, promovendo-o para atrair mais visitantes" em um país no qual o turismo representa 8% do PIB, explicou à AFP a diretora de projetos da Embratur, Marina Arruda, mostrando os diferentes módulos que apresentam de forma bastante original as diversas regiões brasileiras.

A Jamaica optou, por sua vez, por se estabelecer longe do Parque das Nações, mas perto do Stade de France, onde são realizadas as provas de atletismo.