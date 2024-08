Brasil vence Espanha (4-2) e vai enfrentar EUA na final olímpica do futebol feminino

O Brasil disputará a final do futebol feminino contra os Estados Unidos, sua primeira desde 2008, após vencer a campeã mundial Espanha por 4 a 2 nesta terça-feira (6), em Marselha, com uma grande exibição. As brasileiras abriram o placar com um gol contra logo no início da capitã espanhola Irene Paredes (6'), e ampliaram por meio de um chute da atacante Gabi Portilho nos acréscimos do primeiro tempo (45'+4). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na segunda etapa, Adriana marcou o terceiro de cabeça (72') e Kerolin fez o quarto (90'+1).

Os gols da Espanha foram marcados pela atacante Salma Paralluelo (85' e 90'+12). O Brasil, que nunca conquistou a medalha de ouro no futebol feminino, vai enfrentar os Estados Unidos pela terceira vez em uma final olímpica depois das disputadas em Atenas-2004 e Pequim-2008, ambas perdidas. A estrela da equipe, a veterana Marta, de 38 anos, assistiu das tribunas mais uma grande exibição das companheiras, que haviam eliminado a anfitriã França (1-0) nas quartas de final.

Ela foi suspensa por dois jogos após ser expulsa na derrota para a própria Espanha (2-0) na fase de grupos, e estará disponível para disputar a final no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. - Brasil abre placar com gol contra - A classificação para a terceira final representa uma alegria para o futebol brasileiro, no momento em que a seleção masculina (ouro na Rio-2016 e em Tóquio-2020) sequer se classificou para o torneio olímpico na capital francesa.

Já a Espanha, embora tenha desembarcado na França com o único objetivo de conquistar a medalha de ouro, terá o consolo de conquistar sua primeira medalha, o bronze, contra a Alemanha na sexta-feira, em Lyon. As campeãs mundiais, comandadas pelo técnico Montse Tomé, pareceram não ter se recuperado do duro golpe sofrido logo no início do jogo, num erro da goleira Cata Coll, que voltou a jogar com uma máscara preta para proteger o nariz fraturado. Pressionada por Priscila, ela tentou afastar a bola de qualquer maneira, mas seu chute desviou levemente na atacante, acertou o quadril de Paredes e voltou para o próprio gol.

Lideradas pela artilheira Jenni Hermoso, e com a estrela Alexia Putellas começando o jogo no banco, a Espanha equilibrou a partida com o passar dos minutos, mas as brasileiras levavam perigo constantemente no contra-ataque e pressionavam a saída de bola. - Rolo compressor - A seleção brasileira se mostrou à vontade com a mudança tática proposta pelo técnico Arthur Elias de começar com três zagueiras (3-4-3), provavelmente para esconder os sensíveis desfalques da lateral-esquerda Tamires e da zagueira Rafaelle, lesionadas.

Com a torcida fazendo barulho, apesar do estádio do Olympique de Marselha ter apenas um quinto da sua capacidade de 67 mil espectadores ocupada, o Brasil levou ainda mais perigo com bolas longas nas costas das defensoras espanholas. A ponta-esquerda Yasmim aproveitou essa fragilidade mandando um cruzamento e a atacante Gabi Portilho pegou de primeira de pé direito fazendo 2 a 0. A Espanha precisava reagir, como fez quando eliminou a Colômbia (4-2 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2) nas quartas de final. Mas desta vez a missão parecia bem mais difícil para a vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí e para aquela que é considerada a melhor seleção do planeta.