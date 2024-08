Brasil é atropelado pelos EUA no basquete masculino e se despede de Paris-2024

O Brasil não viu a cor da bola nesta terça-feira (6) diante dos Estados Unidos, para quem perdeu por 122 a 87 e deu adeus ao torneio de basquete masculino dos Jogos de Paris-2024 nas quartas de final enquanto os americanos vão enfrentar a Sérvia nas 'semis', o penúltimo passo até seu quinto ouro consecutivo.

À frente no placar do início ao fim na quadra de Paris-Bercy, com dez pontos de vantagem já aos quatro minutos de jogo, o novo 'Dream Team' mostrou mais uma vez seu poder numa competição em que ainda não passaram por dificuldades.

Só Porto Rico, na última rodada da fase de grupos, se agarrou a um fio de esperança de um milagre ao abrir um ponto de vantagem aos 14 minutos.