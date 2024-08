Bangladesh: presidente dissolve parlamento para substituir primeira-ministra que renunciou

O presidente de Bangladesh Mohammed Shahabuddin dissolveu o Parlamento do país hoje, abrindo caminho para novas eleições para substituir a primeira-ministra de longa data que renunciou e fugiu do país após semanas de manifestações contra seu governo.

As ruas de Dhaka, a capital, pareciam mais calmas na terça-feira, sem relatos de nova violência enquanto manifestantes lotavam a residência do líder deposto. Alguns posaram para selfies com soldados guardando o prédio, onde um dia antes manifestantes furiosos saquearam móveis, pinturas, vasos de flores e galinhas. O principal aeroporto de Dhaka retomou as operações após uma suspensão de oito horas.