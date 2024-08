Agricultores iraquianos inovam para salvar a produção de arroz

“Há uma diferença enorme” em relação à inundação do campo, destaca o homem de quarenta anos, referindo-se ao método tradicional de deixar a terra submersa durante todo o verão para o cultivo do arroz.

“Esta é a primeira vez que utilizamos técnicas modernas que consomem menos água para cultivar arroz”, explica Jufi enquanto inspeciona as suas terras em Najaf, no centro do Iraque.

Quatro anos consecutivos de seca e diminuição das chuvas prejudicaram a produção no país, onde o arroz é, juntamente com o pão, um alimento básico.

Além da seca, as autoridades culpam as barragens construídas a montante pelo Iraque, pelo Irã e pela Turquia por terem reduzido consideravelmente o nível das águas do Tigre e do Eufrates, que irrigam o país há milênios.

A escassez de água forçou muitos agricultores a abandonarem suas terras, uma vez que as autoridades reduziram drasticamente a atividade agrícola para garantir um abastecimento suficiente de água potável aos 43 milhões de habitantes do Iraque.

Em 2022, as autoridades limitaram as áreas de arroz a 1.000 hectares em Najaf e na província de Diwaniyah, no sul, regiões produtoras de arroz âmbar.