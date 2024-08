Agressor da primeira-ministra dinamarquesa diz que não se lembra de ter batido nela

O homem acusado de atacar a primeira-ministra dinamarquesa no início de junho, sob a influência de álcool, disse nesta terça-feira (6) que não se lembrava do incidente durante o primeiro dia do seu julgamento por violência contra uma figura pública no tribunal de Copenhague.

O polonês de 39 anos, cujo nome não pode ser divulgado por decisão das autoridades dinamarquesas, enfrenta uma possível pena de prisão e expulsão do país, juntamente com uma proibição de entrada na Dinamarca durante seis anos.

A chefe de Governo, Mette Frederiksen, não será convocada a depor durante o julgamento, segundo o advogado de defesa e o promotor especial.