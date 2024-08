Vários foguetes são disparados contra base que abriga tropas americanas no Iraque

Este último lançamento, no entanto, ocorre em um momento de grande preocupação com um possível ataque do Irã e seus aliados contra Israel, em resposta às mortes de altos funcionários do Hamas e do Hezbollah.

Os disparos também ocorreram após as forças americanas realizarem um ataque aéreo na terça-feira contra combatentes iraquianos pró-Irã que tentavam lançar drones considerados uma ameaça para as tropas dos EUA e para a coalizão anti-jihadista que atua na região, segundo um funcionário dos EUA.

O ataque, que segundo fontes iraquianas deixou quatro mortos, foi o primeiro das forças de Washington no Iraque desde fevereiro.