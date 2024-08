Tempestade tropical Debby ameaça com inundações catastróficas em sua passagem pela Flórida

A tempestade tropical Debby avança nesta segunda-feira (5) pelo norte da Flórida e, segundo as autoridades, ameaça provocar inundações catastróficas no sudeste dos Estados Unidos. Debby tocou a terra no noroeste da Flórida como um furacão de categoria 1 - em uma escala de 5 - antes de enfraquecer e se tornar uma potente tempestade tropical, com ventos máximos de 110 km/h. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Vimos tempestades significativas, vimos enchentes, vimos e continuaremos a ver inundações em várias partes do estado da Flórida", declarou o governador Ron DeSantis em coletiva de imprensa após a chegada do furacão.

"Isto não é algo que acaba quando a tempestade passa. Há uma ameaça, uma ameaça contínua, para os próximos dias", alertou. Debby deixou pelo menos um morto em sua passagem pela Flórida. A vítima, um adolescente de 13 anos, estava em uma casa quando uma árvore derrubada pela tempestade a destruiu, indicou o gabinete do xerife do condado de Levy, no oeste do estado. - Estado de emergência -

A tempestade vai trazer "chuvas extremas", que podem provocar "inundações catastróficas em regiões costeiras da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte", alertou Michael Brennan, o diretor do centro americano de furacões (NHC). "Haverá evacuações e resgates de edifícios inundados. As estradas alagadas podem impossibilitar os deslocamentos e dificultar as possíveis evacuações. Algumas vias podem erodir por baixo e criar perigos ocultos", acrescentou. De acordo com as previsões do NHC, a tempestade atravessará o norte da Flórida nesta segunda e se moverá pelo sul da Geórgia esta noite e na terça antes de alcançar a costa da Carolina do Sul.

O presidente Joe Biden aprovou no domingo uma declaração de emergência para a Flórida, que permitirá a aceleração da ajuda federal. Os governadores da Geórgia e da Carolina do Sul fizeram o mesmo para seus estados. DeSantis indicou que 143.000 habitantes estavam sem eletricidade nesta segunda, mas que várias equipes estavam mobilizadas para restabelecer a energia o quanto antes.