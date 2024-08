Sheikh Hasina, a Dama de Ferro de Bangladesh derrubada por uma revolta popular

Sheikh Hasina, a primeira-ministra de Bangladesh obrigada a renunciar por uma onda de protestos, simbolizou em um primeiro momento a luta pela democracia, mas seu governo foi marcado pela detenção de opositores e denúncias de violações dos direitos humanos.

Hasina, 76 anos, fugiu do país nesta segunda-feira (5) em um helicóptero, depois que uma revolta iniciada em julho com protestos estudantis contra as cotas que beneficiam alguns setores no acesso a empregos no funcionalismo público foram ampliados para um movimento de repúdio ao seu governo.

Ela foi primeira-ministra durante cinco mandatos, os últimos quatro consecutivos.