Sem Marta, Brasil enfrenta Espanha na semifinal olímpica do futebol feminino

Mas para selar o domínio mundial, as espanholas terão dois desafios: o primeiro, em Marselha, contra o Brasil, adversário que venceu na fase de grupos por 2 a 0. O segundo, caso vença a semifinal, a decisão do torneio olímpico, no próximo sábado, em Paris.

"Vamos por mais. Vamos para essa semifinal de revanche contra a Espanha. Vamos com tudo que a gente vai em busca desse pódio, dessa medalha de ouro", disse a atacante Gabi Portilho, autora do gol da vitória sobre a França por 1 a 0 nas quartas de final.

Brasileiras e espanholas terão que ficar de olho no que acontece em Lyon, onde haverá outro confronto com clima de revanche.

Estados Unidos e Alemanha, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, se reencontram depois da goleada das americanas por 4 a 1 na segunda rodada do Grupo B.

Única seleção com 100% de aproveitamento (quatro vitórias seguidas), o 'Team USA' parece navegar em águas tranquilas desde a chegada da treinadora britânica Emma Hayes.

Hayes, que chegou com a missão de reestruturar a equipe depois da decepção na Copa do Mundo de 2023, a ex-treinadora do Chelsea contou com aliadas como as atacantes Trinity Rodman e Mallory Swanson, autoras de seis dos dez gols dos Estados Unidos na competição.