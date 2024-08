Ruptura com potências ocidentais custou cerca de US$ 2 bilhões a Roscosmos

Um autoridade da agência espacial russa, Roscosmos, quantificou em 180 bilhões de rublos [cerca de dois bilhões de dólares ou 12 bilhões de reais] as consequências da ruptura com o Ocidente após a ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

"A rejeição de contratos por parte dos Estados hostis custou 180 bilhões de rublos a Roscosmos", declarou o primeiro diretor-geral adjunto da agência, Andrei Elchaninov, citado pela agência de notícias Interfax.

As potências ocidentais encerraram sua parceria com a Roscosmos no marco das sanções impostas contra Moscou após a ofensiva militar russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.