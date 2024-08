River Plate anuncia retorno do técnico Marcelo Gallardo

Gallardo, que comandou a equipe 'Millonaria' durante oito anos e meio em sua primeira passagem, vai substituir Martin Demichelis, que conquistou três títulos em 20 meses no cargo.

Uma crise nas últimas semanas motivou a saída de Demichelis, mesmo com o River ainda com chances no Campeonato Argentino e classificado para as oitavas de final da Libertadores.

"Não é nenhuma revanche, estar aqui é um privilégio", disse Gallardo. "Às vezes é bom sair para ter uma visão de fora", acrescentou o treinador, sem dar maiores detalhes dos planos para esta segunda etapa no clube.