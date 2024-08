Reunião de crise em Londres após fim de semana de violência da extrema direita

O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, confrontado com os piores distúrbios ocorridos no Reino Unido em 13 anos, preside nesta segunda-feira (5) uma reunião de crise após um fim de semana de grande violência da extrema direita contra mesquitas e imigrantes.

O final do fim de semana e as centenas de detenções efetuadas pela polícia aumentaram as tensões em um país comovido com as imagens dos últimos dias: ataques a abrigos para solicitantes de asilo e mesquitas, saques a lojas, confrontos com a polícia.

A violência eclodiu após um ataque com faca que ceifou a vida de três meninas há uma semana no noroeste da Inglaterra. Foi alimentada por rumores e especulações na Internet sobre a identidade do suspeito, espalhados por "influenciadores" de extrema direita.