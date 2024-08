Queniana Chebet supera favoritas e conquista ouro nos 5.000m de Paris-2024

A prata ficou, portanto, com a próxima a cruzar a linha de chegada, a holandesa Sifan Hassan (14m30s61), detentora do título olímpico, e o bronze com a italiana Nadia Battocletti (14m31s64), que conquistou sua primeira medalha olímpica.

A atleta queniana Beatrice Chebet surpreendeu, nesta segunda-feira (5), as favoritas da distância e conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros de Paris-2024 com o tempo de 14m28s56, na sua primeira participação em Jogos Olímpicos.

Chebet se manteve firme na liderança com as grandes favoritas, a etíope Gudaf Tsegay, recordista mundial e bronze em Tóquio-2020 e Faith Kipyegon. Sifan Hassan, que no início do último quilômetro estava na nona posição, só foi acelerar a partir dos últimos 500 metros.

Na última volta no Stade de France, Kipyegon e Chebet abriram uma distância na frente e Hassan continuou a acelerar, mas sem ameaçar a dupla que liderava. Tsegay ficou para trás e terminou apenas em oitavo (14m45s21), apesar de ter conseguido o seu melhor tempo da temporada.

Aos 24 anos, Chebet conquista em Paris seu primeiro ouro olímpico, após obter o bronze na distância no Mundial de Budapeste-2023 e a prata no Mundial de Eugene-2022.