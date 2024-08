Petróleo atenua perdas após registrar mínimo em seis meses

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) com a mesma entrega perdeu 0,78% a 72,94 dólares, pouco depois de atingir seu mínimo em seis meses.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em setembro cedeu 0,66% a 76,30 dólares, após tocar um mínimo desde janeiro.

Os preços do petróleo, que caíram na abertura a valores mínimos em seis meses devido aos temores de recessão nos Estados Unidos e na China, amenizaram suas perdas no fechamento desta segunda-feira (5).

"Os temores de uma destruição da demanda" mundial de petróleo "se intensificam", e pesam sobre os preços do petróleo em um contexto de aversão ao risco, resumiu Tamas Varga, analista da PVM Energy.

Esses temores têm mais peso no mercado do que "os riscos de fornecimento ligados ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio", afirmou John Plassard, especialista em investimentos da Mirabaud.

Dados do emprego nos Estados Unidos em julho, publicados na sexta-feira, mostraram que o ritmo de criação de postos de trabalho caiu, enquanto o desemprego aumentou.