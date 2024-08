Os curiosos prêmios prometidos por alguns países a medalhistas em Paris

Diamante, isenção do serviço militar ou até um apartamento... os atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 podem encontrar as mais variadas recompensas ao voltarem para seus países com uma medalha.

Aqui está uma seleção das premiações mais incomuns prometidas aos atletas olímpicos de Paris, além de outras concedidas em Tóquio-2020 e na Rio-2016:

- México -