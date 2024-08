MP de Paris pede julgamento de militantes de extrema direita por assassinato de jogador argentino

O Ministério Público de Paris pediu nesta sexta-feira(5) o julgamento de dois militantes de extrema direita, Loïk Le Priol e Romain Bouvier, suspeitos de assassinar o ex-jogador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, informaram fontes próximas ao caso nesta segunda-feira (5).

A acusação também solicitou o julgamento de uma mulher e um homem suspeitos de participação nos fatos que ocorreram em luxuoso bairro parisiense.

Em 19 de março de 2022, Martín Aramburu, de 42 anos, estava com um amigo, também ex-jogador de rugby, Shaun Hegarty, em um bar na rua Saint-Germain, no centro da capital francesa. À noite, eles iriam ao Stade de France para uma partida entre França e Inglaterra pelo Six Nations.