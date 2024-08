Milhares marcham em Tel Aviv pelo 5º aniversário de Ariel Bibas, criança refém em Gaza

Milhares de pessoas reuniram-se nesta segunda-feira (5) em Tel Aviv para relembrar o quinto aniversário de Ariel Bibas, um menino israelense de origem argentina que está sequestrado em Gaza há quase dez meses, e para exigir a libertação dos reféns que permanecem cativos.

Ariel e seu irmão Kfir, então um bebê, foram sequestrados junto com seus pais Yarden e Shiri de sua casa no kibutz Nir Oz, perto de Gaza, em 7 de outubro, quando comandos do movimento palestino Hamas lançaram um ataque no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Alguns presentes na marcha usavam bonés laranja em referência ao tom avermelhado dos cabelos dos menores.