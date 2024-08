Manifestantes invadem a residência oficial da primeira-ministra de Bangladesh

Milhares de manifestantes invadiram nesta segunda-feira a residência oficial da primeira-ministra de Bangladesh, na capital Daca, segundo imagens exibidas da televisão, depois que uma fonte do governo informou à AFP que Sheikh Hasina fugiu para um "local mais seguro".

As imagens do Channel 24 mostram uma multidão entrando na residência de Hasina e acenando para as câmeras.

