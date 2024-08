Macron conversa com Lula e elogia posição do Brasil em nota conjunta sobre eleição na Venezuela

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu, nesta segunda-feira, 5, um telefonema do presidente da França, Emmanuel Macron, enquanto cumpre agenda em Santiago, no Chile. Na conversa, o líder francês elogiou a posição do Brasil, Colômbia e México em nota conjunta entre os países divulgada na última quinta-feira, 1º, sobre as eleições na Venezuela, que estão sendo acusadas de fraude.

As informações foram divulgadas no começo da tarde pelo Palácio Itamaraty. "Macron elogiou a posição de Brasil, Colômbia e México emitida em nota conjunta na última quinta-feira (1/8), e a posição do país de estímulo ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana", diz nota divulgada pelo governo brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na conversa com Macron, o Lula "reiterou seu compromisso com a busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano".