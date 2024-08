Lula a empresários: Espero que a gente consiga fazer muitos encontros, parcerias, fusões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a empresários nesta segunda-feira que espera a realização de muitos encontros, parcerias, fusões e joint ventures no futuro. Ele deu a declaração no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Chile, em Santiago. O petista está na capital chilena para uma visita de Estado.

"Portanto, empresários, se preparem, porque nós vamos convidar vocês para irem ao Brasil. Eu espero que a gente consiga fazer muitos encontros empresariais, muitas parcerias, muitas fusões, muitas joint ventures", disse Lula.

"Já faz algum tempo que, em todas as viagens que faço pelo mundo, eu faço questão de levar a maior quantidade de empresários que seja possível levar. Na verdade, o que os presidentes fazem é abrir as portas. Mas quem sabe negociar e quem sabe fazer negócio são os empresários", declarou o presidente da República.