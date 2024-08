Grã-Bretanha conquista 1º ouro do ciclismo de pista no sprint por equipes femininas

A Grã-Bretanha conquistou o primeiro título nas provas de ciclismo de pista dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao vencer o sprint por equipes femininas, com novo recorde mundial, nesta segunda-feira (5) no velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, sudoeste de Paris.

As britânicas Katy Marchant, Sophie Capewell e Emma Finucane venceram a Nova Zelândia na final com o tempo de 45.186. Foi o primeiro título olímpico dos doze que serão decididos nesta semana no velódromo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É um sonho que se torna realidade", comemorou Finucane, de 21 anos.