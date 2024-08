França vence Egito na prorrogação (3-1) e vai enfrentar Espanha na final do futebol masculino

Com dois gols na prorrogação, a anfitriã França venceu nesta segunda-feira (5) o Egito por 3 a 1, em Lyon, e se classificou para a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde enfrentará a Espanha.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina nas quartas de final, o atacante Jean-Philippe Mateta comandou a virada dos anfitriões com um chute de pé direito na reta final (83') e uma cabeçada na prorrogação (99'). Michael Olise aos 108 minutos ampliou o placar para a França.

Os 'Faraós', comandados pelo técnico brasileiro Rogério Micale, campeão com o Brasil na Rio-2016, saíram na frente com um gol do lateral-direito Mahmoud Saber no início do segundo tempo (62') e jogaram com um a menos desde o início da prorrogação, quando o zagueiro Omar Fayed (92') foi expulso.