EUA deporta para Guatemala ex-policial acusado por morte de canadense

Os Estados Unidos deportaram para a Guatemala um ex-chefe da polícia local envolvido na morte de duas pessoas em uma comunidade indígena, incluindo um canadense, informou a polícia nesta segunda-feira (5).

"O ex-policial acusado de crimes no Canadá e na Guatemala foi deportado e preso", declarou a Polícia da Guatemala na rede social X, junto a um vídeo no qual se vê o ex-agente descendo algemado de um avião no aeroporto da capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vásquez, de 33 anos, é acusado na Guatemala de "crimes de execução extrajudicial e desaparecimento forçado", acrescentou.