Duplantis é bi olímpico no salto com vara e eleva seu recorde mundial a 6,25m

O sueco Armand Duplantis mostrou mais uma vez que não tem limites. Ele quebrou o seu recorde mundial, elevando-o aos 6,25 metros, pouco depois de garantir o seu segundo ouro olímpico no salto com vara, nesta segunda-feira (5) nos Jogos de Paris-2024.

Desde que 'Mondo' bateu pela primeira vez o recorde mundial da sua prova no dia 8 de fevereiro de 2020, então detido pelo francês Renaud Lavillenie com 6,16 metros, o prodígio sueco bateu o recorde outras oito vezes, contando esta segunda-feira em Paris.

Por enquanto, no Stade de France, as condições eram perfeitas para uma grande noite para o saltador com vara nascido na Louisiana, nos Estados Unidos, que defende as cores do país de sua mãe e também treinadora, Helena. Uma meteorologia favorável e um estádio cheio e vibrante, empurrando o prodígio sueco nos seus impulsos e nos seus voos.

Ele saltou primeiro a barra de 5,70 metros e depois também a barra de 5,85m, 5,90m e 6,00m, enquanto seus adversários ficaram para trás um por um.

Em nenhum momento ele correu o risco de deixar o ouro escapar na competição que se tornou quase uma formalidade para ele. Mas o público queria ver a luta do sueco contra os 6,25 metros.