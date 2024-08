Colômbia retoma ofensiva contra ELN após fim de cessar-fogo

"Essas operações ofensivas serão retomadas. E essa é a instrução do comandante geral das Forças Militares", assegurou Velásquez em uma declaração à imprensa.

No sábado, terminou a trégua entre o governo e os rebeldes. Diante dos desacordos entre as partes, que mantêm diálogos de paz, era uma incógnita se seria renovada.

A Colômbia retomará a ofensiva militar contra a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) após o fim do cessar-fogo que vigorava desde 2023, anunciou nesta segunda-feira (5) o ministro da Defesa, Iván Velásquez.

Consultado sobre as exigências do ELN, Velásquez afirmou que "esse é um assunto que sempre pode ser objeto de discussão".

Nesse comunicado, a guerrilha exige que o governo retire o ELN da lista de "Grupos Armados Organizados", uma denominação oficial para as principais organizações criminosas. Se o governo atender ao pedido, asseguram que se reunirão com sua delegação de paz "para avaliar o cessar-fogo e decidir sobre sua continuidade".

Após o fim do cessar-fogo, a delegação de paz do ELN divulgou em sua conta na rede social X um comunicado em que aponta "descumprimentos" do governo em relação aos acordos assinados durante os ciclos de negociações realizados desde o final de 2022 em Cuba, Venezuela e México.

Em abril, a guerrilha assegurou que a mesa de negociações havia entrado em um "estado de congelamento", em resposta às aproximações do governo de Gustavo Petro com um de seus frentes em desobediência no departamento de Nariño (sul).

A Missão de Verificação das Nações Unidas (ONU) na Colômbia, que monitora o acordo de paz de 2016 com a extinta guerrilha Farc, e a Igreja Católica haviam instado as partes a renovar o cessar-fogo.

Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, tenta desativar o conflito armado de seis décadas dialogando com as guerrilhas e algumas poderosas gangues, mas especialistas consideram que a tentativa de desarmar cerca de 5.800 membros do ELN avança muito lentamente.