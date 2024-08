Cardeal americano que lutava contra a pedofilia na Igreja Católica renuncia

O limite de idade para bispos e membros da Cúria Romana está oficialmente fixado em 75 anos, mas o papa Francisco flexibilizou essa regra em 2018. No entanto, os cardeais que atingem 80 anos deixam de ser eleitores no conclave.

O'Malley, de 80 anos, será substituído pelo atual bispo de Providence (Rhode Island) Richard Henning, de 59 anos, à frente da Arquidiocese Metropolitana de Boston, a quarta maior do país, anunciou o Vaticano em um comunicado.

Em uma coletiva de imprensa para apresentar Henning, O'Malley não deu uma razão específica para sua demissão do governo pastoral em Boston.

"Há 21 anos cheguei aqui como arcebispo. Vinha da diocese de Palm Beach (Flórida) e tinha estado lá por apenas nove meses antes de receber a chamada que me trouxe a Boston, por isso entendo a surpresa do bispo Henning com sua nomeação após ter estado brevemente na diocese de Providence," disse O'Malley, que confirmou que seu sucessor assumirá o posto em 31 de outubro.

O'Malley anunciou que, por enquanto, continuará presidindo a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, uma instituição criada pelo papa Francisco para combater a pedofilia na Igreja Católica, que ele comanda desde 2014.