Brasil é eliminado pela Coreia do Sul no tênis de mesa em Paris; Bruna Alexandre faz história

A equipe brasileira feminina do tênis de mesa, formada por Bruna Alexandre e as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, foi eliminada dos Jogos de Paris-2024 ao ser derrotada nesta segunda-feira (5) pela Coreia do Sul nas oitavas de final.

O Brasil perdeu por 3 a 1 no placar geral, mas apesar da derrota, Bruna Alexandre fez história em Paris. A jogadora de 29 anos, que perdeu um braço logo após o nascimento, se tornou a primeira atleta brasileira a disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E este ano ela participará dos dois eventos na capital francesa.

Depois de estrear nos Paralímpicos de Londres 2012, aos 17 anos, Bruna Alexandre conquistou duas medalhas nas Paralimpíadas do Rio-2016 e outras duas em Tóquio-2020.