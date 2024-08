Brasil deve receber Xi Jinping em novembro e espera avanço em relação, diz secretário do MRE

O secretário de Ásia e Pacíficos do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Eduardo Saboia, disse nesta segunda-feira, 5, que o Brasil deve receber a visita do presidente da China, Xi Jinping, no próximo mês de novembro. A expectativa, disse Saboia, é que nesse encontro haja novos avanços nas relações bilaterais entre os dois países.

De acordo com o secretário, que participou nesta segunda da abertura da conferência anual do Conselho Empresarial Brasil e China (CEBC), em São Paulo, a relação Brasil e China está "no caminho certo", destacando a colaboração "Sul-Sul" e a busca de sinergia entre o desenvolvimento chinês e o brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele ressaltou, porém, que, passados os primeiros 50 anos de relação entre as duas nações, é preciso agora "cuidar daquilo que foi deixado de lado" na relação bilateral.